Idosa é atropelada após motorista ser ofuscado por farol alto em Birigui

Uma idosa de 67 anos foi atropelada na noite deste domingo no bairro Santana, em Birigui, após um motorista perder temporariamente a visibilidade por conta do farol alto de outro veículo.

O acidente aconteceu na rua Luiz José Urbano Boteon e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Segundo as informações registradas no boletim de ocorrência, o motorista seguia em direção ao bairro Quinta da Mata quando cruzou com um automóvel que trafegava no sentido contrário utilizando as luzes altas.

De acordo com o relato, a intensidade da iluminação acabou ofuscando completamente a visão do condutor, que não conseguiu perceber três pedestres caminhando pela lateral da via.

Durante a perda momentânea de visibilidade, o veículo atingiu a idosa.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente e prestaram os primeiros atendimentos no local.

A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro municipal e, apesar do susto, sofreu apenas ferimentos leves.

Durante o registro da ocorrência, os policiais militares constataram irregularidades envolvendo o motorista.

Segundo a PM, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estava vencida desde 2016.

Além disso, o veículo apresentava o licenciamento atrasado.

O homem foi autuado pelas infrações de trânsito e o carro só foi liberado após a regularização das taxas pendentes e a chegada de um motorista habilitado para conduzir o automóvel.

O caso foi registrado e será apurado pelas autoridades competentes.