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Servidor público invade casa da filha com trator da prefeitura em Ilha Solteira

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rodrigok
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Um funcionário público de 41 anos provocou grande tumulto na noite deste sábado em Ilha Solteira, no interior de São Paulo, ao utilizar um trator pertencente à prefeitura para invadir a residência da própria filha no bairro Passeio Itu.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, o homem, que trabalha como motorista da administração municipal, teria utilizado o maquinário pesado para derrubar o portão do imóvel após suspeitar que a filha estaria sendo vítima de agressões praticadas pelo marido.

Moradores da vizinhança registraram imagens do trator oficial estacionado em frente à residência danificada logo após a invasão.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que, depois de destruir o portão e entrar no terreno, o servidor público desceu do veículo e correu atrás do genro tentando agredi-lo.

Durante a confusão, o homem acabou ferido ao quebrar o vidro de uma das portas da casa e precisou ser socorrido para atendimento médico em um hospital da região.

A Polícia Militar foi acionada para conter a situação e registrar a ocorrência.

Durante o depoimento prestado no plantão policial, o motorista preferiu permanecer em silêncio e não explicou como conseguiu retirar o trator do pátio municipal fora do horário de trabalho.

Apesar da gravidade do episódio, ele foi liberado após prestar esclarecimentos iniciais, já que não houve manutenção da prisão em flagrante.

O servidor deverá responder pelos crimes de ameaça e dano material.

Em nota oficial, a Prefeitura de Ilha Solteira confirmou que o funcionário não possuía autorização para utilizar o maquinário público e classificou a ação como irregular.

A administração municipal informou ainda que abrirá uma investigação interna e um processo administrativo disciplinar para apurar o caso e definir possíveis punições ao servidor.

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