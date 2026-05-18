Servidor público invade casa da filha com trator da prefeitura em Ilha Solteira

Um funcionário público de 41 anos provocou grande tumulto na noite deste sábado em Ilha Solteira, no interior de São Paulo, ao utilizar um trator pertencente à prefeitura para invadir a residência da própria filha no bairro Passeio Itu.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, o homem, que trabalha como motorista da administração municipal, teria utilizado o maquinário pesado para derrubar o portão do imóvel após suspeitar que a filha estaria sendo vítima de agressões praticadas pelo marido.

Moradores da vizinhança registraram imagens do trator oficial estacionado em frente à residência danificada logo após a invasão.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que, depois de destruir o portão e entrar no terreno, o servidor público desceu do veículo e correu atrás do genro tentando agredi-lo.

Durante a confusão, o homem acabou ferido ao quebrar o vidro de uma das portas da casa e precisou ser socorrido para atendimento médico em um hospital da região.

A Polícia Militar foi acionada para conter a situação e registrar a ocorrência.

Durante o depoimento prestado no plantão policial, o motorista preferiu permanecer em silêncio e não explicou como conseguiu retirar o trator do pátio municipal fora do horário de trabalho.

Apesar da gravidade do episódio, ele foi liberado após prestar esclarecimentos iniciais, já que não houve manutenção da prisão em flagrante.

O servidor deverá responder pelos crimes de ameaça e dano material.

Em nota oficial, a Prefeitura de Ilha Solteira confirmou que o funcionário não possuía autorização para utilizar o maquinário público e classificou a ação como irregular.

A administração municipal informou ainda que abrirá uma investigação interna e um processo administrativo disciplinar para apurar o caso e definir possíveis punições ao servidor.