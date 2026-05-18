Motorista atola carro, invade empresa rural e destrói picape com trator em Indiaporã

Uma sequência inusitada de trapalhadas mobilizou a Polícia Militar na madrugada deste sábado (16), na zona rural de Indiaporã. Um homem, após atolar o próprio veículo em uma estrada de terra, acabou utilizando veículos de uma empresa sem autorização e destruiu completamente uma picape ao passar por cima dela com um trator.

Segundo as informações apuradas, tudo começou por volta das 4h da manhã, quando o motorista de um Fiat Palio perdeu o controle da direção e caiu em um barranco em uma estrada rural do município.

Sem conseguir retirar o veículo sozinho, o homem foi até uma empresa próxima em busca de ajuda. No local, porém, não encontrou nenhum funcionário.

Ao perceber que uma Fiat Strada estava estacionada com a chave no contato, o indivíduo decidiu utilizar a picape para tentar rebocar o próprio carro atolado.

A situação, no entanto, ficou ainda pior.

Durante a tentativa de retirada do Palio, a Fiat Strada também acabou atolando na estrada de terra.

Sem sucesso novamente, o homem retornou até a empresa e resolveu ligar um trator que também estava com a chave na ignição.

Ao tentar utilizar o maquinário para desatolar os veículos, ele perdeu o controle da manobra e acabou passando por cima da Fiat Strada, destruindo praticamente toda a picape.

Apesar dos danos causados, o motorista conseguiu retirar o Fiat Palio do local.

Antes de deixar a propriedade, o homem ainda estacionou o trator novamente na sede da empresa, mas abandonou a picape destruída no meio da estrada rural.

Já durante a manhã, o gerente da empresa percebeu os danos, encontrou o veículo destruído e acionou a Polícia Militar.

Durante as diligências, os policiais localizaram o Fiat Palio do suspeito quebrado às margens de uma rodovia, a cerca de um quilômetro do local do incidente.

O homem foi encontrado pouco tempo depois e abordado pelos policiais militares.

Segundo a PM, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.

O caso foi registrado e segue agora sob investigação da Polícia Civil, que deverá apurar os crimes de dano ao patrimônio, uso não autorizado de veículo e possíveis infrações de trânsito.