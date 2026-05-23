Bebê recém-nascido é encontrado abandonado com cordão umbilical em Minas Gerais

Criança apresentava sinais de hipotermia após ser deixada em rua no início da manhã

Um bebê recém-nascido, que ainda estava com o cordão umbilical, foi encontrado abandonado na manhã desta sexta-feira no bairro Jardim Induberaba, em Uberaba. O caso causou forte comoção entre moradores e gerou revolta nas redes sociais.

Segundo informações preliminares, a criança teria sido abandonada logo nas primeiras horas da manhã.

Imagens de câmeras de monitoramento e relatos de testemunhas apontam que um veículo Renault Kwid branco, possivelmente utilizado para corridas por aplicativo, estacionou no local por volta das 6h13.

Do automóvel desceram duas mulheres. Pouco tempo depois que o carro deixou a rua, o bebê foi encontrado por pessoas que passavam pela região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado imediatamente.

Ao chegarem ao endereço, os socorristas constataram que o recém-nascido apresentava quadro de hipotermia devido à exposição ao frio.

Após os primeiros atendimentos para estabilização e aquecimento da criança, o bebê foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde permanece sob cuidados médicos especializados.

O caso agora é investigado pelas autoridades policiais, que trabalham para identificar o motorista do veículo e as duas mulheres envolvidas no abandono.

O abandono de recém-nascidos e incapazes é considerado crime pela legislação brasileira.