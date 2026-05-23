Adolescente de 15 anos morre após ataque com canivete dentro de escola em Santa Catarina

Estudante foi perseguido pelo agressor após ser atingido durante intervalo das aulas

Um trágico episódio de violência dentro de ambiente escolar causou forte comoção em Chapecó. O adolescente Vitor Gabriel Mezette, de apenas 15 anos, morreu na madrugada deste sábado após ser atacado com um golpe de canivete dentro da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, localizada no bairro Efapi.

O estudante estava internado em estado grave no Hospital Regional do Oeste desde a manhã de sexta-feira, quando ocorreu o ataque.

Segundo as informações apuradas pelas autoridades, a confusão começou durante o intervalo das aulas. Um jovem de 17 anos teria iniciado uma discussão com um grupo de estudantes alegando, de maneira agressiva, que os alunos estariam olhando para ele.

Momentos depois, já na área do pátio da escola, o adolescente sacou um canivete e atingiu Vitor na região do abdômen.

Mesmo gravemente ferido, o estudante ainda tentou correr para o interior da unidade escolar em busca de proteção, mas foi perseguido pelo agressor.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e encaminharam a vítima para atendimento médico de emergência, porém o adolescente não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado durante a madrugada.

O caso provocou forte repercussão entre alunos, professores, familiares e moradores da cidade.

Diante da gravidade da ocorrência, a 3ª Promotoria de Justiça da comarca solicitou a internação provisória do suspeito pelo prazo de até 45 dias.

A Polícia Civil e o Ministério Público investigam o episódio como ato infracional análogo ao crime de homicídio.