Posto de combustíveis é alvo de assalto à mão armada em Jales

Criminosos encapuzados renderam funcionário e fugiram após roubarem dinheiro do caixa

Um posto de combustíveis localizado na Avenida João Amadeu, na região central de Jales, no interior de São Paulo, foi alvo de um assalto à mão armada na madrugada da última sexta-feira. O crime mobilizou equipes da Polícia Militar, que realizavam patrulhamento de rotina pelas proximidades quando foram acionadas logo após a fuga dos criminosos.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, um dos funcionários do estabelecimento abordou os policiais e relatou que dois homens encapuzados invadiram o local de forma repentina.

De acordo com a vítima, um dos assaltantes estava armado e fez graves ameaças, exigindo que todo o dinheiro guardado no caixa fosse entregue imediatamente.

Sob forte tensão, o trabalhador entregou aproximadamente R$ 500 em dinheiro aos criminosos.

Após o roubo, os suspeitos fugiram correndo e desapareceram pelas ruas da região central da cidade antes da chegada das viaturas.

Como os autores utilizavam capuzes cobrindo os rostos, o funcionário não conseguiu fornecer características físicas detalhadas que pudessem ajudar na identificação imediata da dupla.

O posto possui sistema de monitoramento por câmeras, e as imagens deverão ser analisadas pela Polícia Civil para auxiliar nas investigações.

O caso foi registrado como roubo de autoria desconhecida e segue sob investigação das autoridades policiais de Jales.