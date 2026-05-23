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Polícia Rodoviária intercepta carro em cima de guincho carregado com 25 mil maços de cigarros contrabandeados

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rodrigok
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Veículo de luxo transportava carga ilegal escondida no interior; prejuízo ao crime passa de R$ 173 mil

Uma operação da Polícia Rodoviária terminou com a apreensão de uma grande carga de cigarros contrabandeados na manhã desta sexta-feira em São José do Rio Preto. O flagrante ocorreu durante a “Operação Impacto/Grande Envergadura”, realizada pelo Tático Ostensivo Rodoviário.

Os policiais suspeitaram de um caminhão-guincho Ford cinza que transportava um veículo Hyundai Azera preto. Durante a abordagem, as equipes decidiram vistoriar o automóvel de luxo que estava sobre o guincho e encontraram o interior completamente recheado com caixas de cigarros da marca Palermo, oriundos ilegalmente do Paraguai.

Segundo as investigações iniciais, o veículo havia saído de Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul, região próxima à fronteira com o Paraguai, e seguia viagem pelas rodovias paulistas com destino final à cidade de São Joaquim da Barra.

O Hyundai Azera estava totalmente trancado e o motorista do guincho não possuía as chaves das portas nem do porta-malas. Em depoimento, ele afirmou que apenas havia sido contratado para realizar o transporte do carro e disse desconhecer a existência da carga ilícita.

Ao todo, os policiais contabilizaram cerca de 25 mil maços de cigarros contrabandeados escondidos dentro do veículo.

Além dos cigarros e do carro utilizado na logística criminosa, as equipes também apreenderam uma antena de internet via satélite da Starlink, utilizada pelo grupo criminoso durante o transporte da mercadoria.

Segundo a corporação, a apreensão provocou um prejuízo estimado em mais de R$ 173 mil ao crime organizado.

O caso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Rio Preto. O veículo foi lacrado e será enviado à Receita Federal, enquanto o motorista do guincho prestou depoimento como testemunha e acabou sendo liberado.

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