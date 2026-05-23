Homem é preso em Ouroeste ao tentar trocar cesta básica do CRAS por dívida em bar usando carrinho de bebê furtado

Suspeito confessou que levaria os alimentos para quitar débito em estabelecimento comercial

Uma abordagem da Polícia Militar terminou com a prisão em flagrante de um homem na cidade de Ouroeste após ele ser flagrado transportando uma cesta básica em um carrinho de bebê furtado.

Segundo informações da ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento de rotina pelo município quando desconfiaram da atitude do suspeito, que caminhava empurrando o carrinho carregado com alimentos.

Durante a abordagem, o homem revelou que havia acabado de retirar a cesta básica no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS.

No entanto, ele confessou aos militares que não levaria os mantimentos para casa.

De acordo com o próprio suspeito, a intenção era entregar os alimentos em um bar da cidade para quitar uma dívida antiga no estabelecimento.

Ao verificarem a procedência do carrinho de bebê utilizado no transporte, os policiais descobriram que o objeto havia sido furtado dias antes no município.

O homem, que segundo a polícia já possui diversas passagens por furto, recebeu voz de prisão imediatamente e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Após a ocorrência, o carrinho de bebê foi devolvido aos verdadeiros proprietários.

Já os alimentos da cesta básica foram recolhidos e retornaram ao CRAS.

A direção do órgão de assistência social informou que o nome do homem foi excluído da lista de beneficiários do programa devido ao desvio de finalidade do auxílio.

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