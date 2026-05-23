Dois acidentes em intervalo de 10 minutos terminam com fuga de motoristas em Fernandópolis

Polícia Militar e equipes de trânsito atenderam colisão contra poste e capotamento durante a madrugada deste sábado

Duas ocorrências de trânsito registradas em um intervalo de apenas dez minutos mobilizaram equipes da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Trânsito na madrugada deste sábado, em Fernandópolis. O que mais chamou a atenção das autoridades foi o fato de os motoristas envolvidos nos dois acidentes terem abandonado os locais antes da chegada das viaturas e do socorro.

O primeiro caso aconteceu por volta das 4h50 na Avenida Duque de Caxias. Segundo as informações apuradas, o condutor de um veículo perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra um poste instalado no canteiro central da avenida. A estrutura sustentava câmeras do sistema de monitoramento do município, que ficaram completamente destruídas com o impacto.

Após a colisão, o motorista fugiu do local sem prestar esclarecimentos. Equipes da Secretaria Municipal de Trânsito recolheram os equipamentos danificados, enquanto policiais militares realizaram buscas pela região, mas até o momento o responsável não foi localizado.

Apenas dez minutos depois, às 5h, outra ocorrência grave foi registrada, desta vez na Rodovia Carlos Gandolfi, nas proximidades da Fazenda Jagora. O motorista de uma caminhonete Ford F-250 preta seguia no sentido São João das Duas Pontes quando perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, provocando o capotamento do veículo.

Assim como no primeiro acidente, o condutor abandonou o local antes da chegada das autoridades. Um passageiro que estava na caminhonete sofreu ferimentos leves e foi levado por um conhecido até a Unidade de Pronto Atendimento de Fernandópolis.

Informações preliminares apontam que a caminhonete pertence a terceiros e teria sido emprestada ao motorista para que ele comparecesse à Expo Fernandópolis. O proprietário do veículo esteve no local durante a remoção da caminhonete e informou que os ocupantes seriam moradores da cidade de General Salgado.

Os dois casos seguem sendo investigados pelas autoridades, que trabalham para identificar e localizar os motoristas envolvidos nas ocorrências.