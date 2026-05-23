Mulher morre após sofrer aneurisma durante treino em academia no interior de SP

Jessica Zilli da Silva, de 35 anos, passou mal enquanto se exercitava e não resistiu após dias internada

A cidade de Santa Cruz do Rio Pardo está de luto após a morte de Jessica Zilli da Silva, de 35 anos. Ela faleceu na última sexta-feira em um hospital de Botucatu, onde permanecia internada em estado grave desde o início da semana.

A notícia causou forte comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e mensagens de solidariedade à família.

Segundo informações apuradas, o caso começou na manhã de segunda-feira, quando Jessica realizava exercícios físicos na academia do Icaiçara Clube, em Santa Cruz do Rio Pardo.

Durante o treino, ela sofreu um mal súbito e acabou desmaiando no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas rapidamente e realizaram os primeiros atendimentos ainda na academia. Em seguida, Jessica foi encaminhada para a Santa Casa do município.

Devido à gravidade do quadro clínico, os médicos decidiram transferi-la para uma unidade hospitalar de maior complexidade em Botucatu.

Na unidade, os exames constataram que Jessica havia sofrido um aneurisma cerebral. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu às complicações.

Jessica era casada com o mecânico Luciano José Bon da Silva, conhecido na cidade por atuar na Automecânica Bean, e deixa dois filhos pequenos, Miguel e Ana Clara.

O corpo foi trasladado para Santa Cruz do Rio Pardo, onde familiares e amigos realizam o velório neste sábado no Velório Municipal.