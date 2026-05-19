Pavilhão Fábio Meirelles fortalece o agro e a cultura regional com palestras e encontros técnicos na Expo

O Pavilhão Fábio Meirelles vem sendo um dos grandes destaques da ExpoFernandópolis, reforçando o protagonismo do agronegócio dentro da programação da feira. Organizado pelo Sindicato Rural de Fernandópolis em parceria com entidades ligadas ao setor agropecuário, o espaço foi criado para valorizar o homem do campo, fomentar o desenvolvimento regional e promover conhecimento técnico aos produtores rurais.

Com o lema “Orgulho do Agro, tradição que conecta”, o pavilhão reúne palestras, encontros, apresentações musicais e ações voltadas ao fortalecimento do setor agropecuário da região. A realização conta com apoio de entidades como FAESP, SENAR São Paulo e o Sindicato Rural de Fernandópolis.

A programação técnica também ganha destaque nesta edição. Nesta terça-feira, dia 19 de maio, das 13 às 17h, acontece a palestra “Turismo Rural – Maravilhas do Rio Grande”, voltada à transformação de propriedades rurais em destinos turísticos no interior paulista. O encontro abordará temas como marketing, sustentabilidade, legislação, licenciamento, gestão e hotelaria rural, fortalecendo novas oportunidades de renda e desenvolvimento para os produtores da região.

Já no dia 20 de maio, a partir das 13h, será realizado o 1º Encontro de Produtores Rurais de Fernandópolis, reunindo profissionais, especialistas e representantes do setor para debates e palestras técnicas. Entre os temas abordados estão manejo de pastejo e planejamento patrimonial com foco em sucessão familiar, assuntos considerados fundamentais para o fortalecimento e continuidade das propriedades rurais.

Para o coordenador da gastronomia do pavilhão, Diego Trevisan, o espaço representa um importante símbolo da retomada e fortalecimento da Expo. “O Pavilhão Fábio Meirelles é um projeto maravilhoso e que faz parte dessa retomada da Exposição. Um projeto que une sabores e saberes, aliando o artesanato local, os produtos e produtores através da gastronomia artesanal, as palestras para as mulheres, produtores rurais e turismo rural, música ao vivo com artistas locais, ou seja, um pavilhão multifunções. O Sindicato Rural abraçou esse projeto e possibilitou que isso fosse realizado. E o resultado está aí: sucesso”, destacou.

Diego também ressaltou a importância da valorização dos pequenos produtores dentro da feira. “Como coordenador da gastronomia, pra mim é uma satisfação enorme ver o pequeno produtor sendo valorizado e mostrando seus produtos dentro dessa grande festa regional”, completou.

O espaço se consolida como um importante ambiente de troca de experiências, networking e valorização do agro regional, reunindo produtores, empresários, estudantes e visitantes em torno de temas ligados à inovação, tradição e desenvolvimento do campo.

Além da movimentação diária do espaço, a programação musical do Palco Show do Pavilhão Fábio Meirelles vem reunindo artistas regionais e valorizando a cultura sertaneja ao longo dos dez dias de festa. Hoje se apresenta Maithana Omori, dia 20Pagode LS, dia 21 Thales Pupim, dia 22 Júnior Moreno e Hamilton, além da tradicionalOrquestra de Violeiros, que se apresenta no sábado, dia 23. No encerramento, dia 24,ainda contará com apresentação especial de Erbet Costa e Neya Montilha.

Serviço:

Evento: Expo Fernandópolis

Data: 15 a 24 de maio de 2026

Local: Recinto de Exposições de Fernandópolis /SP

Entrada: Gratuita

Realização: Sindicato Rural de Fernandópolis em parceria como Grupo Bacana