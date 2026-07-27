Expo Galeria das Primeiras-Damas de Pontes Gestal presta homenagem à história e ao legado feminino do município

A cidade de Pontes Gestal (SP) recebeu uma importante homenagem à memória e ao protagonismo feminino com a realização da Expo Galeria das Primeiras-Damas de Pontes Gestal, iniciativa que celebra as mulheres que marcaram a história do município por meio de dedicação, trabalho e compromisso com a população.

O projeto, promovido pela Academia de Artes, Letras, Inclusão e Ciências do Brasil, tem como objetivo preservar a história das primeiras-damas, valorizando suas contribuições para o desenvolvimento social e humano da cidade.

Entre os destaques da exposição está a homenagem dedicada à Primeira-Dama Rosimeire Leite, reconhecida por seu acolhimento, dedicação e compromisso com a comunidade. Em um poema preparado especialmente para a ocasião, ela é descrita como “a alma da nossa história”, simbolizando carinho, coragem e o cuidado em manter viva a memória das mulheres que fizeram parte da trajetória de Pontes Gestal.

Segundo a homenagem, Rosimeire Leite representa a força de quem preserva o passado enquanto ajuda a construir o futuro, reunindo em um único espaço histórias, nomes e exemplos que continuarão inspirando novas gerações.

Homenagem à Rosimeire Leite

A Alma da Nossa História Rosimeire Leite, mão que acolhe,

Primeira Dama de Pontes Gestal,

no seu peito o amor não se esconde,

é luz que brilha, é dom especial. Anfitriã da Galeria que guarda

nomes, histórias, tempo e valor,

você faz a memória ficar viva,

honrando cada mulher, cada amor. A Academia presta essa homenagem,

reconhece seu brilho e seu dom:

você tece com graça e coragem

o futuro e o passado num só tom. Que a vida lhe devolva em carinho

tanto bem que você semeia,

seja sempre estrela no caminho

desta terra que seu coração anseia.

A exposição também registra um agradecimento especial a todos os colaboradores que contribuíram para a realização do evento.

A madrinha da Expo Galeria é Cecília Pereira, que apoiou a iniciativa de valorização da memória histórica e cultural de Pontes Gestal.