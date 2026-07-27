Expo Galeria das Primeiras-Damas de Pontes Gestal presta homenagem à história e ao legado feminino do município

A cidade de Pontes Gestal (SP) recebeu uma importante homenagem à memória e ao protagonismo feminino com a realização da Expo Galeria das Primeiras-Damas de Pontes Gestal, iniciativa que celebra as mulheres que marcaram a história do município por meio de dedicação, trabalho e compromisso com a população.
O projeto, promovido pela Academia de Artes, Letras, Inclusão e Ciências do Brasil, tem como objetivo preservar a história das primeiras-damas, valorizando suas contribuições para o desenvolvimento social e humano da cidade.
Entre os destaques da exposição está a homenagem dedicada à Primeira-Dama Rosimeire Leite, reconhecida por seu acolhimento, dedicação e compromisso com a comunidade. Em um poema preparado especialmente para a ocasião, ela é descrita como “a alma da nossa história”, simbolizando carinho, coragem e o cuidado em manter viva a memória das mulheres que fizeram parte da trajetória de Pontes Gestal.
Segundo a homenagem, Rosimeire Leite representa a força de quem preserva o passado enquanto ajuda a construir o futuro, reunindo em um único espaço histórias, nomes e exemplos que continuarão inspirando novas gerações.
Homenagem à Rosimeire Leite
A Alma da Nossa História
Rosimeire Leite, mão que acolhe,
Primeira Dama de Pontes Gestal,
no seu peito o amor não se esconde,
é luz que brilha, é dom especial.
Anfitriã da Galeria que guarda
nomes, histórias, tempo e valor,
você faz a memória ficar viva,
honrando cada mulher, cada amor.
A Academia presta essa homenagem,
reconhece seu brilho e seu dom:
você tece com graça e coragem
o futuro e o passado num só tom.
Que a vida lhe devolva em carinho
tanto bem que você semeia,
seja sempre estrela no caminho
desta terra que seu coração anseia.
A exposição também registra um agradecimento especial a todos os colaboradores que contribuíram para a realização do evento.
A madrinha da Expo Galeria é Cecília Pereira, que apoiou a iniciativa de valorização da memória histórica e cultural de Pontes Gestal.
A realização é da Academia de Artes, Letras, Inclusão e Ciências do Brasil, com coordenação de Waliz Tomenasci, reforçando o compromisso da instituição com a preservação da história, da cultura e do reconhecimento daqueles que ajudaram a construir a identidade do município.