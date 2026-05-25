“Mundão Moderno” explode no Rancho Bacana e Bison & Comassetto fazem show histórico na Expo Fernandópolis 2026

A madrugada da Expo Fernandópolis 2026 ficou marcada por um dos momentos mais impressionantes da festa. A dupla Bison & Comassetto arrastou uma verdadeira multidão para o Rancho Bacana e protagonizou uma apresentação histórica com recorde de público no espaço.

O ponto alto da noite aconteceu durante a música “Mundão Moderno”, que atualmente está entre as canções mais comentadas nas redes sociais e virou febre entre os fãs do sertanejo. Assim que os primeiros acordes começaram, o público simplesmente enlouqueceu.

Milhares de pessoas cantaram em coro, gravaram vídeos, levantaram os celulares e transformaram o Rancho Bacana em um espetáculo de luzes e emoção. Do começo ao fim da música, o que se viu foi uma multidão gritando cada trecho da letra, mostrando que “Mundão Moderno” já está literalmente na ponta da língua do público.

A energia da plateia impressionou até mesmo quem acompanhava o evento de fora. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o Rancho Bacana completamente tomado pelo público, em uma das noites mais movimentadas da Expo Fernandópolis 2026.

Conhecidos pela forte presença de palco e repertório contagiante, Bison & Comassetto vêm conquistando espaço cada vez maior no cenário sertanejo, principalmente entre o público jovem e nas grandes festas do interior do Brasil.

Além de “Mundão Moderno”, a dupla levantou o público com diversos sucessos sertanejos e transformou a madrugada em uma verdadeira celebração da música e da diversão.

A Expo Fernandópolis 2026 segue consolidando seu nome como uma das maiores festas do Brasil, reunindo grandes artistas, rodeio milionário e atrações que movimentam toda a região.

O show de Bison & Comassetto no Rancho Bacana já entrou para a lista dos momentos mais marcantes desta edição da Expo.