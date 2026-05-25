Fernandópolis perde Geraldo Almeida Fernandes, proprietário de tradicional lojinha de R$ 1,99 no bairro Aparecida

Fernandópolis amanheceu de luto com a notícia do falecimento de Geraldo Almeida Fernandes, aos 71 anos. Muito conhecido e querido na cidade, Geraldo marcou gerações à frente de uma tradicional lojinha de R$ 1,99 localizada no bairro Aparecida, onde conquistou clientes e amigos ao longo dos anos com seu jeito simples, humilde e acolhedor.

A notícia de sua morte causou grande comoção entre moradores da região, principalmente entre aqueles que conviviam diariamente com ele no comércio. Conhecido pelo atendimento atencioso e pela amizade construída com clientes, Geraldo se tornou uma figura bastante popular no bairro e em toda Fernandópolis.

Ele deixa filhos, netos, familiares e inúmeros amigos que hoje lamentam sua partida.

O sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira, dia 25 de maio de 2026, às 18h, saindo o féretro do Velório Municipal de Fernandópolis para o Cemitério da Saudade.

Familiares e amigos prestam as últimas homenagens neste momento de despedida e tristeza.