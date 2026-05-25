Fernandópolis recebe visita da Embaixada da China e empresários

No fim de semana, Fernandópolis viveu um verdadeiro momento de intercâmbio cultural e econômico ao receber a visita da Embaixada da Chinesa e de uma comitiva de empresários chineses.

O encontro, articulado pelo deputado federal Fausto Pinato — que também preside a Frente Parlamentar Brasil-China — teve como objetivo apresentar o potencial econômico do município a possíveis investidores. A primeira agenda ocorreu na sexta-feira (22), data em que a cidade comemorou seu aniversário, no Paço Municipal.

O prefeito João Paulo Cantarella, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fabiana Cantarella, do vice-prefeito Marcos Mazeti, do reitor da Unifef, Ocimar Castro, do deputado federal Fausto Pinato, de secretários municipais e vereadores, recebeu o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, sua esposa, a embaixatriz Zhou Yongmei, e o ministro-conselheiro Zou Chuanming, inicialmente no gabinete.

Durante a reunião, o prefeito apresentou os principais potenciais de Fernandópolis, destacou a localização estratégica da cidade, a segurança pública, a infraestrutura, as políticas públicas voltadas à atração de empresas — especialmente no Distrito VI —, das oportunidades nos setores de turismo, ferrovia, agricultura, comércio e prestação de serviços.

João Paulo Cantarella também ressaltou a força da educação no município, que conta com duas universidades e uma escola técnica voltadas à qualificação profissional. Outro destaque foi o potencial turístico com águas termais da cidade. Na área da saúde, o prefeito enfatizou os avanços conquistados pela administração municipal, como a eliminação de filas históricas em especialidades como oftalmologia e evidenciou a capacidade de gestão no município.

Em sua fala, o embaixador Zhu Qingqiao destacou a relação amistosa entre Brasil e China e afirmou que o país asiático enxerga o Brasil como um parceiro para cooperação econômica e desenvolvimento.

Ao final do encontro no gabinete, houve a troca de presentes. O prefeito entregou ao embaixador produtos artesanais produzidos em Fernandópolis, enquanto a primeira-dama presenteou a embaixatriz com um quadro do artista fernandopolense Wilson Granella.

Na sequência, a recepção continuou no auditório do Paço Municipal, com a presença de vereadores, representantes da imprensa e convidados. Durante o evento, foram exibidos dois vídeos institucionais em mandarim para incentivar investimentos em Fernandópolis. As produções apresentaram imagens da cidade e destacou setores como ferrovia, agricultura, turismo, educação e obras de infraestrutura.

Também fizeram uso da palavra o secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável, Eberti Sabion, o deputado federal Fausto Pinato, o prefeito João Paulo Cantarella e o embaixador Zhu Qingqiao.

Já no sábado (23), a programação teve continuidade no auditório da Unifef. Além da comitiva presente no encontro anterior, participaram bancários e empresários chineses interessados em conhecer melhor as oportunidades oferecidas pelo município e pela região.

No local também estiveram presentes autoridades políticas locais e regionais, lideranças, empresários e representantes da comunidade acadêmica dos centros universitários da cidade. Compuseram a mesa de autoridades o deputado estadual Itamar Borges, o prefeito João Paulo Cantarella, o deputado federal Fausto Pinato, o reitor da Unifef, Ocimar Antônio de Castro, o presidente do Banco da China, Chen Jingsong, e o embaixador Zhu Qingqiao.

Além dos vídeos institucionais apresentando a cidade, também foi exibido um material produzido pelo Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), com o potencial da cidade para o desenvolvimento do setor e o vídeo de apresentação da Unifef.

Durante os discursos, os representantes chineses avaliaram de forma positiva a apresentação de Fernandópolis e destacaram a aproximação entre os povos. O encontro na Unifef também contribuiu para o fortalecimento das relações institucionais, e a oportunidade da universidade de apresentar suas áreas de pesquisa e inovação