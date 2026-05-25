“Vivemos uma retomada”, diz Cantarella em ato cívico pelos 87 anos de Fernandópolis

Fernandópolis comemorou oficialmente o seu 87º aniversário com um ato cívico realizado na Praça Joaquim Antônio Pereira na manhã desta sexta-feira, 22.

Iniciada pontualmente às 7h, a cerimônia contou com a presença do prefeito da cidade, João Paulo Cantarella, da primeira-dama Fabiana Cantarella, presidente do Fundo Social de Solidariedade, do vice-prefeito Marcos Mazeti, do Juiz de Direito Maurício Fontes, representando o Poder Judiciário, do Padre Natalino Sérgio de Araújo, dos ex-secretários estaduais Coronel Helena e Guilherme Piai, além de autoridades militares, vereadores e secretários municipais.

O presidente da Câmara Municipal, Daniel Arroio, cumprimentou o prefeito pela volta da Exposição Agropecuária e Industrial ao formato original. Ele agradeceu à “graça de ser fernandopolense” e afirmou que “quem é daqui nunca vai embora para sempre”.

FAMÍLIA DOS FUNDADORES

Um dos momentos mais comoventes do evento ficou por conta da presença do advogado Oswaldo Silva, de 88 anos – “um a mais que Fernandópolis”, disse. O advogado, que é neto do fundador Joaquim Antônio Pereira, saiu de uma recente internação hospitalar para participar do ato, como faz há mais de vinte anos.

Ele e o agropecuarista Lucindo Moreti tradicionalmente representam as famílias dos fundadores de Fernandópolis (Joaquim Antônio Pereira e Carlos Barozi) na cerimônia cívica de 22 de maio.

Este ano, a dupla contou com a companhia da tataraneta de Pereira, a diretora do Ceagesp local, Elaine Cristina Pereira. Oswaldo Silva agradeceu a Deus por mais um ano de presença no evento, citou nominalmente vários prefeitos do passado e felicitou o atual prefeito pelo trabalho que tem realizado.

SEGURANÇA E TRADIÇÕES

Em seu discurso, o prefeito João Paulo Cantarella mencionou a qualidade da segurança pública que a cidade oferece: “somos uma das cidades mais seguras do Estado”, afirmou, baseado em estatísticas recentes da Secretaria da Segurança Pública do Estado. Em seguida, falou da retomada da Exposição na forma em que foi originalmente concebida, fato que tem sido comemorado pela população: “estamos num recomeço, numa retomada de nossas tradições”, disse. Mencionou o crescimento dos serviços de Saúde, Educação e Assistência Social, falou do Conselho Municipal da Mulher e obras como a conquista do Anel Viário.

O ato contou com a presença da OSFER – Orquestra de Sopros de Fernandópolis – que executou o Hino Nacional, o Hino a Fernandópolis e, ao final do evento, o “Parabéns a Você”. A cerimônia também reuniu alunos e professores da rede municipal de ensino, que acompanharam as homenagens e participaram das celebrações. Em seguida, o prefeito, autoridades e familiares depositaram flores junto ao busto de Joaquim Antônio Pereira.