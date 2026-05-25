Home Brasil Segunda vítima de grave acidente na Rodovia Percy Waldir Semeghini morre após...

Segunda vítima de grave acidente na Rodovia Percy Waldir Semeghini morre após dias internada em Fernandópolis

By
rodrigok
-
0
151

A grave colisão frontal registrada na Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), entre Ouroeste e Fernandópolis, fez mais uma vítima fatal. A passageira do Volkswagen Polo, identificada pelas iniciais C.C.C.L., de 51 anos, morreu dias após o acidente, mesmo após receber atendimento médico na Santa Casa de Fernandópolis.

De acordo com informações apuradas, a mulher chegou ao Pronto-Socorro consciente e conversando com as equipes médicas, apresentando inicialmente suspeita de fratura em um dos membros inferiores. Porém, durante os dias de internação, ela apresentou uma piora significativa no quadro clínico e acabou não resistindo aos ferimentos.

O acidente aconteceu no início da tarde da última segunda-feira (18), na altura do km 556+800 da rodovia. Segundo informações colhidas no local pela equipe do Notícias Noroeste, um Chevrolet Monza, que seguia no sentido Ouroeste/Fernandópolis, tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido, em trecho de curva e faixa contínua, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente contra o Volkswagen Polo.

Com a força do impacto, os ocupantes do Monza ficaram presos às ferragens. O passageiro do veículo, identificado pelas iniciais J.R.S., de 61 anos, morreu ainda no local. Já o motorista, J.R.R.S., de 26 anos, sofreu ferimentos gravíssimos e foi encaminhado para a Santa Casa de Fernandópolis.

O motorista do Polo, H.M.S., de 55 anos, sofreu ferimentos leves. As causas oficiais do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Classificados em destaque em Fernandópolis

Ofertas da mesma cidade desta matéria para fortalecer SEO local e gerar mais cliques.
Ver mais em Fernandópolis
Perfume Marina De Bourbon Rouge Royal Feminino 100ml
💎 PremiumSuper ⭐ Destaque⭐ Destaque📱 WhatsApp disponível
Perfume Marina De Bourbon Rouge Royal Feminino 100ml
Fernandópolis
R$ 299,00
Arma de choque Taser – Defesa Pessoal
💎 Premium📱 WhatsApp disponível
Arma de choque Taser – Defesa Pessoal
Fernandópolis
R$ 200
Perfume Arabe Baroque La Rouge Extreme 100ml
Super ⭐ Destaque⭐ Destaque📱 WhatsApp disponível
Perfume Arabe Baroque La Rouge Extreme 100ml
Fernandópolis
R$ 320,00
Super ⭐ Destaque
Banho e tosa
Sob consulta

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

©
🏠Início🛒Classificados📸Fotos📲WhatsApp
Notícia salva nos favoritos