Segunda vítima de grave acidente na Rodovia Percy Waldir Semeghini morre após dias internada em Fernandópolis

A grave colisão frontal registrada na Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), entre Ouroeste e Fernandópolis, fez mais uma vítima fatal. A passageira do Volkswagen Polo, identificada pelas iniciais C.C.C.L., de 51 anos, morreu dias após o acidente, mesmo após receber atendimento médico na Santa Casa de Fernandópolis.

De acordo com informações apuradas, a mulher chegou ao Pronto-Socorro consciente e conversando com as equipes médicas, apresentando inicialmente suspeita de fratura em um dos membros inferiores. Porém, durante os dias de internação, ela apresentou uma piora significativa no quadro clínico e acabou não resistindo aos ferimentos.

O acidente aconteceu no início da tarde da última segunda-feira (18), na altura do km 556+800 da rodovia. Segundo informações colhidas no local pela equipe do Notícias Noroeste, um Chevrolet Monza, que seguia no sentido Ouroeste/Fernandópolis, tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido, em trecho de curva e faixa contínua, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente contra o Volkswagen Polo.

Com a força do impacto, os ocupantes do Monza ficaram presos às ferragens. O passageiro do veículo, identificado pelas iniciais J.R.S., de 61 anos, morreu ainda no local. Já o motorista, J.R.R.S., de 26 anos, sofreu ferimentos gravíssimos e foi encaminhado para a Santa Casa de Fernandópolis.

O motorista do Polo, H.M.S., de 55 anos, sofreu ferimentos leves. As causas oficiais do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes.