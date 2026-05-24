Comunidade do Assentamento Eli Vive lamenta morte de menina vítima de graves queimaduras

Rafaely César dos Santos ficou meses internada após sofrer queimaduras em mais de 80% do corpo

Moradores do Assentamento Eli Vive, em Londrina, vivem dias de profunda tristeza após a morte da pequena Rafaely César dos Santos.

A menina faleceu após permanecer vários meses internada tratando queimaduras graves que atingiram mais de 80% de seu corpo.

O caso gerou forte comoção entre familiares, amigos e toda a comunidade local, que acompanhava diariamente a luta da criança pela recuperação.

Segundo informações divulgadas por pessoas próximas da família, Rafaely chegou a apresentar melhora significativa durante o tratamento médico e vinha demonstrando evolução positiva em seu quadro clínico.

No entanto, nos últimos dias, a menina sofreu uma piora repentina em seu estado de saúde, não resistindo às complicações causadas pelas queimaduras.

Nas redes sociais, centenas de mensagens de apoio e solidariedade foram publicadas lamentando a morte precoce da criança.

O deputado federal Elton Welter também divulgou uma nota oficial manifestando pesar pela tragédia e desejando força aos familiares neste momento de dor.

A morte da pequena Rafaely causou grande impacto no assentamento, onde ela era muito querida pelos moradores.