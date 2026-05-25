Após meses de espera por transferência, bebê de 6 meses morre em hospital

A luta da família do pequeno Arthur Luis Ferreira Amorim, de apenas seis meses, terminou em tragédia na madrugada desta sexta-feira. O bebê, natural da cidade de Extrema, no Sul de Minas Gerais, faleceu na Santa Casa de Belo Horizonte, onde estava internado há menos de uma semana. Ele havia acabado de conseguir uma transferência hospitalar que seus parentes aguardavam desesperadamente há mais de três meses. De acordo com os relatos dos familiares, o menino sofreu uma parada cardíaca e apresentou um sangramento na cabeça, não resistindo às complicações.

Arthur enfrentava graves problemas de saúde desde os seus primeiros momentos de vida. Ele nasceu com uma má-formação no intestino e, com apenas dois dias de nascido, precisou ser transferido às pressas para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, na cidade vizinha de Pouso Alegre. Ao longo de seu curto período de tratamento naquela unidade, o bebê foi submetido a cinco cirurgias complexas. Mesmo após todas as intervenções, a equipe médica constatou que o quadro clínico da criança exigia cuidados ainda mais complexos, que só poderiam ser oferecidos em um hospital de grande porte especializado na capital do estado.

Para tentar salvar a vida do menino, a família iniciou uma verdadeira batalha burocrática, precisando recorrer ao Ministério Público e à Justiça para obrigar o Estado a liberar uma vaga. Apesar de terem recebido uma liminar favorável, a transferência demorou mais de dois meses para ser efetivamente cumprida devido à falta de leitos disponíveis. A viagem para Belo Horizonte só aconteceu no último sábado, mobilizando um helicóptero do Corpo de Bombeiros para garantir o transporte rápido e seguro. Arthur passou seus últimos dias na capital mineira acompanhado pela mãe e pela avó, e a notícia de seu falecimento precoce gerou uma onda de comoção e revolta entre parentes, amigos e centenas de pessoas que se mobilizaram nas redes sociais torcendo pela recuperação do bebê.