Mulher é baleada por policial militar após avançar com faca durante ocorrência em Buritama

Caso aconteceu durante atendimento de violência doméstica na noite deste sábado

Uma ocorrência de violência doméstica terminou com uma mulher baleada por um policial militar na noite deste sábado em Buritama.

Segundo informações apuradas, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender um desentendimento familiar em uma residência da cidade.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pelo marido da mulher, que relatou que ela havia ingerido bebidas alcoólicas durante toda a tarde e apresentava comportamento agressivo e alterado.

De acordo com os relatos, a mulher saiu da casa exaltada e passou a ofender o companheiro e os policiais com palavras de baixo calão.

Na sequência, ela retornou ao interior da residência, mas voltou pouco depois segurando uma faca.

Ainda conforme a ocorrência, a mulher avançou rapidamente em direção ao marido e a um dos policiais militares presentes no atendimento.

Os agentes afirmaram que deram ordens para que ela soltasse a arma branca, porém a determinação não foi obedecida.

Diante da aproximação e do risco iminente, um dos policiais efetuou um disparo, atingindo a perna da mulher e interrompendo a agressão.

Após o disparo, a própria equipe policial providenciou o socorro médico.

Familiares encaminharam a mulher ao Pronto-Socorro Municipal de Buritama, onde ela recebeu atendimento e permaneceu sob observação médica.

A ocorrência foi apresentada na Polícia Civil de Birigui, que abrirá investigação para apurar todas as circunstâncias do caso.