Trabalhador sofre grave acidente na usina BP Bunge em Ouroeste

Funcionário teria se ferido em esteira de bagaço durante a madrugada desta segunda-feira

Um grave acidente de trabalho mobilizou equipes de socorro na madrugada desta segunda-feira (25) em Ouroeste. O caso aconteceu nas dependências da usina BP Bunge, onde um trabalhador ficou gravemente ferido durante o expediente.

De acordo com informações preliminares apuradas, o acidente ocorreu em uma esteira de bagaço utilizada no processo industrial da unidade.

Ainda segundo relatos iniciais, o funcionário pode ter sofrido a amputação de um dos braços durante o acidente.

Após o ocorrido, equipes internas de atendimento prestaram os primeiros socorros ainda dentro da usina.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da empresa, que encaminhou uma nota oficial sobre o caso.

Confira a nota na íntegra:

“A Ouroeste Bioenergia Ltda. informa que, após um acidente ocorrido nesta segunda-feira, um colaborador recebeu atendimento imediato na unidade e foi encaminhado ao hospital para avaliação e acompanhamento médico. A companhia segue monitorando sua evolução e prestando todo o suporte necessário ao colaborador e à sua família.”

Até o momento, o estado de saúde atualizado do trabalhador não havia sido oficialmente divulgado.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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