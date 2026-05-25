Trabalhador sofre grave acidente na usina BP Bunge em Ouroeste

Funcionário teria se ferido em esteira de bagaço durante a madrugada desta segunda-feira
Um grave acidente de trabalho mobilizou equipes de socorro na madrugada desta segunda-feira (25) em Ouroeste. O caso aconteceu nas dependências da usina BP Bunge, onde um trabalhador ficou gravemente ferido durante o expediente.
De acordo com informações preliminares apuradas, o acidente ocorreu em uma esteira de bagaço utilizada no processo industrial da unidade.
Ainda segundo relatos iniciais, o funcionário pode ter sofrido a amputação de um dos braços durante o acidente.
Após o ocorrido, equipes internas de atendimento prestaram os primeiros socorros ainda dentro da usina.
A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da empresa, que encaminhou uma nota oficial sobre o caso.
Confira a nota na íntegra:
“A Ouroeste Bioenergia Ltda. informa que, após um acidente ocorrido nesta segunda-feira, um colaborador recebeu atendimento imediato na unidade e foi encaminhado ao hospital para avaliação e acompanhamento médico. A companhia segue monitorando sua evolução e prestando todo o suporte necessário ao colaborador e à sua família.”
Até o momento, o estado de saúde atualizado do trabalhador não havia sido oficialmente divulgado.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.