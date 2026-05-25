Carro capota após motorista desviar de capivara na Rodovia Ettore Bottura

Acidente aconteceu próximo ao trevo de Nova Canaã Paulista na noite deste domingo

Um acidente mobilizou equipes de resgate na noite deste domingo (24) na Rodovia Ettore Bottura, nas proximidades do trevo de Nova Canaã Paulista.

Segundo informações apuradas no local, o motorista seguia no sentido Ilha Solteira–Santa Fé do Sul quando tentou desviar de uma capivara que atravessava a pista.

Durante a manobra, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo acabou capotando às margens da rodovia.

No carro estavam o motorista, a esposa e o filho.

Apesar da gravidade do acidente, apenas o condutor sofreu ferimentos, atingindo principalmente um dos braços.

Equipes do Samu foram acionadas rapidamente e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local da ocorrência.

O motorista foi encaminhado para a Santa Casa de Santa Fé do Sul com ferimentos considerados leves.

O Corpo de Bombeiros também participou do atendimento e auxiliou na ocorrência.

O acidente reacende o alerta sobre o risco constante de animais silvestres atravessando rodovias da região, principalmente durante o período noturno.