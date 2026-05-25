Mulher de 43 anos morre após luta contra a depressão e despedida emociona familiares em Mirassol

Mensagem de despedida trouxe reflexão sobre saúde mental e acolhimento emocional

A cidade de Mirassol amanheceu em clima de tristeza após a morte de Priscila Costenaro, de 43 anos. A notícia gerou forte comoção entre familiares, amigos e pessoas próximas, principalmente pela luta silenciosa que ela enfrentava contra a depressão.

Priscila era prima de Celso Altimari, conhecido pela página Jales Fatos e Fotos, e também possuía ligação familiar com Cleuson Botini, morador de Mirassol.

Nas redes sociais, uma emocionante mensagem de despedida publicada por Celso repercutiu entre moradores da região.

No texto, o familiar lamentou profundamente a perda e destacou a dificuldade de encontrar palavras diante de uma dor tão intensa.

A despedida também trouxe uma importante reflexão sobre a depressão, alertando para a necessidade de acolhimento e compreensão sobre a doença.

“Depressão não é falta de Deus, não é falta de fé. É uma doença silenciosa, cruel e difícil”, escreveu.

A mensagem ainda reforçou que muitas pessoas enfrentam batalhas internas invisíveis para quem está ao redor.

“Digo isso com propriedade e por experiência própria”, completou o familiar ao falar sobre saúde emocional e sofrimento psicológico.

Ao final da homenagem, amigos e familiares desejaram que Priscila encontre paz.

“Que sua alma encontre a paz e que você esteja em um bom lugar, iluminada pelo amor de Deus.”

A morte da mulher gerou diversas manifestações de solidariedade nas redes sociais.

📞 Em momentos de sofrimento emocional, procurar ajuda é fundamental. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso pelo telefone 188.