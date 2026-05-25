Em Rio Preto, cantora Maiara emociona fiéis ao cantar em missa após retiro religioso

Artista participou de celebração após passar quatro dias em acampamento espiritual no interior paulista

A cantora sertaneja Maiara emocionou os fiéis que participavam de uma missa na Igreja Menino Jesus de Praga, em São José do Rio Preto, neste domingo. Após passar quatro dias em um retiro religioso, a artista surpreendeu os presentes ao cantar durante a celebração de encerramento do evento.

Maiara interpretou a música católica “Eu Te Seguirei”, do Frei Gilson, e o momento rapidamente chamou a atenção dos fiéis, que registraram vídeos da apresentação e compartilharam nas redes sociais.

O retiro espiritual foi promovido por uma comunidade católica em parceria com a Pastoral da Comunicação da paróquia. As atividades começaram na quarta-feira e aconteceram em uma fazenda localizada em Potirendaba.

A participação da cantora no acampamento já havia sido confirmada anteriormente pela Arquidiocese de Rio Preto, mas a presença dela cantando durante a missa emocionou quem acompanhava a cerimônia.

Durante toda a celebração, Maiara manteve uma postura discreta e participou dos ritos religiosos ao lado dos demais fiéis.

A cantora esteve acompanhada pelos pais, Almira Henrique Pereira e Marco Cesar, além do empresário Felipe Risse, que também participou do retiro espiritual.

O momento gerou repercussão positiva entre fãs e religiosos, que destacaram nas redes sociais a simplicidade e a fé demonstradas pela artista.