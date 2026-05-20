Prefeitura de Fernandópolis inicia obras do Horto Florestal

Na manhã desta terça-feira (19), autoridades da cidade estiveram no Horto Florestal para acompanhar o início das obras de revitalização.

O momento ocorreu durante uma cerimônia conduzida pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Oliveira, que apresentou o projeto de revitalização do horto, que possui uma área de 16 mil m².

“Essa é uma área verde do nosso município que merecia muito esse investimento. O horto municipal terá seu espaço planejado e estruturado após sua revitalização. Este espaço irá proporcionar um lazer contemplativo, social e esportivo a toda a população de Fernandópolis principalmente aos moradores da região norte da cidade. Projetos interativos com as diferentes secretarias municipais tais como educação, saúde, turismo, esporte dentre outras, poderão ser desenvolvidos no horto municipal”.

As obras são fruto de uma decisão judicial que destinou verbas provenientes de multas por danos ao meio ambiente para projetos de recuperação ambiental. A Dra. Laila Honain Pagliuso, da 2ª Promotoria de Justiça de Fernandópolis, teve papel fundamental ao disponibilizar R$ 1,47 milhão à revitalização do Horto. O prefeito João Paulo Cantarella, acompanhado do vice-prefeito Marcos Mazeti, esteve presente na visita e relembrou a luta para conseguir os recursos para esta obra.

“Quando o Secretário Carlos me apresentou o projeto, achei sensacional, mas era algo muito difícil de ser concretizado, em função da dificuldade de conseguirmos recursos para esse fim. Contudo, a promotora de justiça, Dra. Laila H. Pagliuso, a quem deixo meus agradecimentos, disponibilizou recursos originados de multas ambientais para o projeto de revitalização do horto. Esta obra é uma obra muito importante para o município, que contará com ações de educação ambiental, lazer e ainda irá valorizar a região norte da cidade. A nossa população merece”, afirmou.

Também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, Daniel Arroio, os vereadores Rosana Arouca, Jeferson da FEF e Carlos Cabral, secretários municipais, servidores das Secretarias Municipais de Obras e de Meio Ambiente e moradores da cidade.

O projeto “Um Novo Horto” contemplará:

Casa de Vidro: espaço moderno para aulas, palestras e exibição de filmes com temática ambiental, voltado principalmente aos alunos da rede pública;

Lazer e esporte: instalação de lanchonete, quadras de vôlei de praia, áreas para piquenique e playgrounds;

Contato com a natureza: criação de áreas para contemplação da fauna e da flora.

Educação ambiental: Serão realizadas aulas teóricas e práticas sobre diferentes temas relacionados a educação ambiental, atendendo principalmente à rede pública municipal de ensino.

Estrutura e segurança: implantação de um novo pórtico com guarita, estacionamento e pergolado para feiras de artesanato e de produtores rurais.