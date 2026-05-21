Home Prefeitura de Fernandópolis Poupatempo de Fernandópolis estará fechado nesta sexta-feira (22) devido ao feriado municipal

Poupatempo de Fernandópolis estará fechado nesta sexta-feira (22) devido ao feriado municipal

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rodrigok
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Os atendimentos presenciais no Poupatempo de Fernandópolis estarão suspensos nesta sexta-feira, 22 de maio, em razão do feriado municipal. O funcionamento será retomado no sábado (23), mediante agendamento gratuito pelos canais oficiais.

Durante o período, a população pode acessar cerca de 3,5 mil serviços digitais pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento e WhatsApp (11) 95220-2974.

Entre os serviços disponíveis estão renovação da CNH, licenciamento e consulta de débitos de veículos, emissão de atestado de antecedentes criminais, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego.

 A unidade está localizada na Avenida Líbero de Almeida Silvares, 2705, no bairro Coester, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

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