Alunos da pré-escola comemoram o aniversário de Fernandópolis

Os alunos da pré-escola do CEMEI Maria Simão cumpriram uma intensa maratona neste mês de maio para comemorar os 87 anos de Fernandópolis. Nos últimos dias as crianças visitaram o Parque de Exposições, participaram de debates sobre as principais atrações da cidade, montaram uma maquete juntamente com os pais e organizaram uma exposição de fotos antigas, além de ouvirem muitas histórias sobre a cidade onde nasceram.

Segundo a direção da escola, o objetivo de tudo isso é reforçar o vínculo afetivo desses jovens moradores com sua cidade desde a infância. “Estimular o sentimento de pertencimento, a construção da identidade social, o reconhecimento dos espaços, envolver as famílias no processo de ensino-aprendizagem, fortalecer a convivência e o respeito no trabalho em grupo” são alguns dos objetivos do projeto, disse o diretor Junio Cesar Sato Facio.

O professor de história Antônio de Gênova contou histórias para as crianças falando sobre o início da ocupação da região de Fernandópolis, após uma mensagem de Euclides da Cunha, que sonhava que a região em direção ao rio Paraná fosse desbravada.

As crianças aprenderam sobre a unificação da Brasilândia com a Vila Pereira, dando origem a Fernandópolis com a intermediação do interventor Fernando Costa.

A direção do CEMEI Maria Simão revelou que a experiência foi bastante proveitosa. Além do aprendizado sobre a história de Fernandópolis foi possível desenvolver atividades pedagógicas como expressar-se livremente por meio de desenho, pintura e colagem, além de produzir histórias orais e escritas.