POLÍCIA AMBIENTAL INICIA “OPERAÇÃO HURACÁN” PARA COMBATER QUEIMADAS EM SÃO PAULO

Ação reforça fiscalização preventiva durante período de estiagem e utiliza drones e tecnologias de monitoramento

A Polícia Militar Ambiental iniciou oficialmente a “Operação Huracán”, uma grande ação estratégica voltada à prevenção e fiscalização de queimadas e incêndios florestais em todo o estado de São Paulo.

A operação é coordenada pelo 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental e integra o programa estadual “São Paulo Sem Fogo”, intensificando as ações principalmente durante o período de estiagem, quando os riscos de incêndios aumentam consideravelmente.

Segundo a corporação, o foco principal da operação é a realização de vistorias preventivas em aceiros localizados em canaviais, unidades de conservação ambiental, margens de rodovias, ferrovias e estradas rurais.

Além disso, as equipes também irão fiscalizar os chamados Planos de Prevenção a Incêndios (PPI), exigidos para minimizar riscos ambientais e evitar a propagação de incêndios em áreas de vegetação nativa.

DRONES E TECNOLOGIA

A Polícia Ambiental informou que a operação contará com policiamento terrestre especializado, utilização de drones, sistemas tecnológicos de monitoramento e integração entre diversos órgãos públicos.

As ações também terão apoio de concessionárias, gestores ambientais e integrantes do GAEMA — Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, ligado ao Ministério Público.

Segundo a corporação, a união entre tecnologia e fiscalização preventiva busca reduzir drasticamente os danos ambientais causados pelas queimadas ilegais.

ALERTA À POPULAÇÃO

A Polícia Ambiental reforçou ainda a importância da colaboração da população no combate às queimadas criminosas e incêndios irregulares.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais da corporação.

Além dos impactos ambientais, incêndios florestais colocam em risco a saúde da população, a fauna, propriedades rurais e a segurança nas rodovias.