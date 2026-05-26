POLÍCIA AMBIENTAL INICIA “OPERAÇÃO HURACÁN” PARA COMBATER QUEIMADAS EM SÃO PAULO

Ação reforça fiscalização preventiva durante período de estiagem e utiliza drones e tecnologias de monitoramento
A Polícia Militar Ambiental iniciou oficialmente a “Operação Huracán”, uma grande ação estratégica voltada à prevenção e fiscalização de queimadas e incêndios florestais em todo o estado de São Paulo.
A operação é coordenada pelo 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental e integra o programa estadual “São Paulo Sem Fogo”, intensificando as ações principalmente durante o período de estiagem, quando os riscos de incêndios aumentam consideravelmente.
Segundo a corporação, o foco principal da operação é a realização de vistorias preventivas em aceiros localizados em canaviais, unidades de conservação ambiental, margens de rodovias, ferrovias e estradas rurais.
Além disso, as equipes também irão fiscalizar os chamados Planos de Prevenção a Incêndios (PPI), exigidos para minimizar riscos ambientais e evitar a propagação de incêndios em áreas de vegetação nativa.
DRONES E TECNOLOGIA
A Polícia Ambiental informou que a operação contará com policiamento terrestre especializado, utilização de drones, sistemas tecnológicos de monitoramento e integração entre diversos órgãos públicos.
As ações também terão apoio de concessionárias, gestores ambientais e integrantes do GAEMA — Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, ligado ao Ministério Público.
Segundo a corporação, a união entre tecnologia e fiscalização preventiva busca reduzir drasticamente os danos ambientais causados pelas queimadas ilegais.
ALERTA À POPULAÇÃO
A Polícia Ambiental reforçou ainda a importância da colaboração da população no combate às queimadas criminosas e incêndios irregulares.
As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais da corporação.
Além dos impactos ambientais, incêndios florestais colocam em risco a saúde da população, a fauna, propriedades rurais e a segurança nas rodovias.