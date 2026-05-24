Coletor de lixo morre atropelado por caminhão da própria equipe durante trabalho em Franca

Jovem de 25 anos estava em ponto cego do veículo no momento da manobra

Um grave acidente de trabalho terminou de forma trágica na noite deste sábado em Franca. O coletor de lixo Wallisson Lincoln Almeida Gomes, de 25 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão da própria frota de coleta urbana enquanto trabalhava no bairro Jardim Noêmia.

Segundo informações apuradas no local, o motorista do caminhão realizava uma manobra de marcha à ré enquanto os demais coletores se espalhavam pelas calçadas para recolher sacolas de lixo.

Durante a movimentação, Wallisson teria permanecido em uma área de ponto cego atrás do veículo, impossibilitando que o condutor percebesse sua presença a tempo de evitar o atropelamento.

Equipes da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foram acionadas imediatamente para prestar socorro, mas ao chegarem ao endereço o médico constatou que o trabalhador já estava sem vida.

Policiais militares da equipe de trânsito isolaram toda a área para o trabalho da perícia técnica da Polícia Científica.

Após os exames iniciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

O caso foi registrado pela Polícia Civil, que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias e possíveis responsabilidades envolvendo o acidente.