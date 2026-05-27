FUNCIONÁRIA MORRE APÓS SER ATROPELADA POR TRATOR EM MADEIREIRA NO PARANÁ

Acidente de trabalho aconteceu em Fazenda Rio Grande e foi presenciado pelo marido da vítima

Uma tragédia abalou funcionários de uma madeireira localizada em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A funcionária Tatiane Viana de Souza, de 30 anos, morreu após ser atropelada por um trator que operava dentro do pátio da empresa, situada no bairro Jardim Veneza.

Segundo as informações apuradas, Tatiane trabalhava no setor de limpeza da madeireira e realizava suas atividades normalmente quando acabou sendo atingida acidentalmente pelo maquinário pesado.

SOCORRO FOI ACIONADO IMEDIATAMENTE

Testemunhas acionaram rapidamente equipes de resgate após o acidente.

Uma equipe do SIATE foi enviada até a Rua Francisco da Conceição Machado para prestar os primeiros socorros à vítima.

Apesar do rápido atendimento, os ferimentos eram extremamente graves e Tatiane morreu antes mesmo de ser encaminhada ao hospital.

MARIDO DA VÍTIMA PRESENCIOU O ACIDENTE

O caso gerou ainda mais comoção porque o marido de Tatiane também trabalha na empresa e presenciou toda a cena do acidente.

Colegas de trabalho e moradores da região lamentaram profundamente a morte precoce da funcionária.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais.

POLÍCIA INVESTIGA O CASO

A Polícia Civil do Paraná instaurou procedimento investigativo para apurar as circunstâncias do acidente e verificar possíveis responsabilidades.