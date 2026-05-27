Hospitais de Ouroeste e da Famerp são incluídos no Tabela SUS Paulista

“Tabela SUS Paulista Municipal” promete reforçar atendimentos e reduzir filas na saúde pública

O Governo do Estado de São Paulo oficializou a criação de um novo programa financeiro voltado ao fortalecimento da saúde pública municipal em todo o estado.

Batizada de “Tabela SUS Paulista Municipal”, a iniciativa foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado e prevê o repasse anual de aproximadamente R$ 760 milhões para hospitais administrados pelas prefeituras.

Segundo o governo estadual, o programa deve beneficiar diretamente 100 hospitais distribuídos em 77 municípios paulistas.

OBJETIVO É REFORÇAR ATENDIMENTOS

De acordo com o governador Tarcísio de Freitas, o investimento busca dar mais estabilidade financeira às prefeituras e ampliar a capacidade de atendimento da rede pública.

Com o reforço no caixa, os municípios poderão aumentar a oferta de:

Exames

Cirurgias

Internações

Tratamentos de média e alta complexidade

Além disso, os recursos também ajudarão no custeio de serviços considerados caros e essenciais, como sessões de hemodiálise.

PREFEITURAS TERÃO REGRAS PARA RECEBER VERBA

Para aderirem ao programa, as cidades deverão cumprir exigências administrativas estabelecidas pela Secretaria Estadual da Saúde.

Entre as regras estão:

✔️ Manter conselhos e fundos municipais de saúde regularizados

✔️ Enviar relatórios periódicos ao Ministério da Saúde

✔️ Disponibilizar leitos no sistema estadual de regulação

O objetivo é facilitar a transferência de pacientes entre cidades e melhorar a distribuição dos atendimentos.

MEDIDA BUSCA REDUZIR DEFASAGEM DO SUS

O secretário estadual da Saúde, Eleuses Vieira de Paiva, destacou que o programa foi criado para reduzir a defasagem histórica dos valores pagos pela tabela nacional do SUS.

Segundo ele, os repasses federais frequentemente não cobrem os custos reais enfrentados pelos hospitais públicos.

A expectativa do governo é que o novo programa ajude a reduzir filas, descentralizar atendimentos e melhorar o acolhimento aos pacientes em todo o estado.

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