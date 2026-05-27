PM INTENSIFICA FISCALIZAÇÃO E APREENDE MOTO IRREGULAR NO DISTRITO DE ARABÁ

Operação da Polícia Militar em Ouroeste combate motos com escapamento aberto, falta de CNH e infrações de trânsito
A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou uma operação especial de fiscalização de motocicletas no distrito de Arabá, em Ouroeste.
A ação teve como principal objetivo combater irregularidades que vinham gerando preocupação entre moradores da comunidade, principalmente relacionadas ao trânsito e à perturbação do sossego público.
Durante os bloqueios e abordagens, os policiais fiscalizaram motocicletas com documentação irregular, condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e veículos com modificações proibidas.
ESCAPAMENTOS ABERTOS ERAM ALVO PRINCIPAL
Segundo a PM, uma das principais reclamações recebidas da população envolvia motocicletas com escapamentos adulterados e excesso de barulho nas vias públicas.
Os policiais também flagraram condutores circulando sem capacete de segurança, equipamento obrigatório previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
MOTO FOI APREENDIDA
Durante a operação, uma motocicleta com diversas pendências administrativas e irregularidades foi localizada e apreendida pelos agentes.
O veículo acabou recolhido ao pátio credenciado.
De acordo com a Polícia Militar, as ações foram realizadas após pedidos dos próprios moradores do distrito, que cobravam mais fiscalização, organização e segurança no trânsito local.
A corporação informou ainda que novas operações surpresa deverão acontecer nos próximos dias para reforçar o combate às infrações e garantir mais tranquilidade à população.