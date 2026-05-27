PM INTENSIFICA FISCALIZAÇÃO E APREENDE MOTO IRREGULAR NO DISTRITO DE ARABÁ

Operação da Polícia Militar em Ouroeste combate motos com escapamento aberto, falta de CNH e infrações de trânsito

A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou uma operação especial de fiscalização de motocicletas no distrito de Arabá, em Ouroeste.

A ação teve como principal objetivo combater irregularidades que vinham gerando preocupação entre moradores da comunidade, principalmente relacionadas ao trânsito e à perturbação do sossego público.

Durante os bloqueios e abordagens, os policiais fiscalizaram motocicletas com documentação irregular, condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e veículos com modificações proibidas.

ESCAPAMENTOS ABERTOS ERAM ALVO PRINCIPAL

Segundo a PM, uma das principais reclamações recebidas da população envolvia motocicletas com escapamentos adulterados e excesso de barulho nas vias públicas.

Os policiais também flagraram condutores circulando sem capacete de segurança, equipamento obrigatório previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

MOTO FOI APREENDIDA

Durante a operação, uma motocicleta com diversas pendências administrativas e irregularidades foi localizada e apreendida pelos agentes.

O veículo acabou recolhido ao pátio credenciado.

De acordo com a Polícia Militar, as ações foram realizadas após pedidos dos próprios moradores do distrito, que cobravam mais fiscalização, organização e segurança no trânsito local.

A corporação informou ainda que novas operações surpresa deverão acontecer nos próximos dias para reforçar o combate às infrações e garantir mais tranquilidade à população.

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