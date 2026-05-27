JOVEM TEM PÉ DECEPADO APÓS SER ATINGIDO POR TREM EM BÁLSAMO

Acidente ferroviário mobilizou equipes de resgate, Polícia Militar e perícia técnica durante a madrugada

Um grave acidente ferroviário mobilizou equipes de emergência na madrugada desta quarta-feira (27) em Bálsamo.

Segundo informações apuradas, um jovem sofreu amputação de um dos pés após ser atingido por um trem da empresa Rumo na linha férrea que corta o município.

De acordo com relatos obtidos no local, o maquinista percebeu o impacto e acionou imediatamente os freios da locomotiva para prestar socorro à vítima.

VÍTIMA FOI SOCORRIDA EM ESTADO GRAVE

O jovem sofreu a amputação do pé e também apresentava diversas escoriações pelo corpo.

Equipes de resgate realizaram os primeiros atendimentos ainda em Bálsamo e, posteriormente, a vítima foi transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A identidade do rapaz não foi divulgada oficialmente.

LINHA FÉRREA FICOU INTERDITADA

Durante o atendimento da ocorrência, a circulação ferroviária precisou ser interrompida por algumas horas para o trabalho da perícia técnica.

Equipes da Polícia Militar e peritos estiveram no local para apurar as circunstâncias do acidente.

As causas do ocorrido deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.