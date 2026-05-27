MULHER MORRE APÓS CARRO ATRAVESSAR CANTEIRO CENTRAL NA RODOVIA WASHINGTON LUÍS

Acidente grave aconteceu em Catanduva e mobilizou equipes de resgate e perícia técnica

Uma mulher morreu em um grave acidente registrado na tarde desta terça-feira na Rodovia Washington Luís, no trecho que passa pelo município de Catanduva.

Segundo informações divulgadas pela concessionária Ecovias Noroeste Paulista, o veículo conduzido pela vítima perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central da rodovia e colidiu violentamente contra uma picape que seguia no sentido contrário.

IMPACTO FOI VIOLENTO

O acidente aconteceu na pista sentido capital paulista.

Após perder o controle, o automóvel invadiu a pista oposta e atingiu lateralmente o veículo utilitário.

Equipes de resgate e funcionários da concessionária foram acionados rapidamente para atendimento da ocorrência.

Por conta do acidente, a faixa da direita e o acostamento da pista sul precisaram ser interditados temporariamente para o trabalho de socorro e retirada dos veículos.

CAUSAS SERÃO INVESTIGADAS

Até o momento, as causas que levaram a motorista a perder o controle da direção ainda são desconhecidas.

A perícia técnica deverá analisar as circunstâncias do acidente.

As autoridades também não divulgaram oficialmente o estado de saúde do motorista da picape nem se havia outros ocupantes envolvidos na colisão.