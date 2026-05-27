MORTE APÓS PROCEDIMENTO ESTÉTICO EM SP CHOCA MORADORES DE JARDIM (MS)

Maquiadora de 48 anos morreu menos de 24 horas após aplicação de PMMA em clínica de São Paulo

A morte da maquiadora Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira, de 48 anos, causou grande comoção entre moradores de Jardim após ela passar mal menos de 24 horas depois de realizar um procedimento estético em uma clínica localizada na zona sul de São Paulo.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, Roseli realizou uma aplicação de PMMA (Polimetilmetacrilato) nos glúteos e na parte posterior das coxas. O procedimento teria custado aproximadamente R$ 50 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, poucas horas após a aplicação a vítima começou a apresentar fortes dores, falta de ar, aceleração cardíaca e intenso mal-estar.

Na manhã seguinte, enquanto retornava até a clínica para uma nova avaliação médica, Roseli perdeu a consciência dentro de um carro de aplicativo.

VÍTIMA CHEGOU DESACORDADA À CLÍNICA

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a maquiadora chegou desacordada ao prédio da clínica, localizado no bairro Brooklin.

Ainda conforme as informações apuradas, a médica responsável pelo procedimento tentou realizar manobras de reanimação até a chegada das equipes do SAMU, mas Roseli não resistiu.

A morte foi confirmada ainda na manhã desta terça-feira (26).

POLÍCIA INVESTIGA O CASO

A Polícia Civil do Estado de São Paulo investiga o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que deverá apontar oficialmente a causa da morte.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta que o PMMA possui uso restrito e não é autorizado para fins exclusivamente estéticos de aumento corporal.