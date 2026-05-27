MÃE VIAJA ATÉ ARAÇATUBA PARA TENTAR RESGATAR FILHA GRÁVIDA MANTIDA SOB COERÇÃO POR NAMORADO

Jovem de 25 anos está desaparecida desde o início do mês; Polícia Civil realiza buscas

Uma mãe moradora de Campinas percorreu centenas de quilômetros até Araçatuba em uma tentativa desesperada de encontrar a filha desaparecida, identificada como Yasmim Alves Castilho, de 25 anos.

Segundo informações da Polícia Civil, a jovem está desaparecida desde o início do mês, quando saiu de casa acompanhada de um namorado recente.

O caso ganhou repercussão após denúncias apontarem que Yasmim estaria sendo mantida sob ameaças e coerção pelo companheiro.

GRÁVIDA PEDIU SOCORRO

De acordo com depoimentos prestados à polícia, o homem teria convencido moradores de Araçatuba a acolherem o casal após afirmar que ambos viviam em situação de rua e que a jovem estava grávida.

Sensibilizada, uma família ofereceu abrigo em uma casa localizada nos fundos do terreno da residência.

A situação começou a mudar quando Yasmim aproveitou um momento de distração do namorado para pedir ajuda a uma das moradoras.

Segundo o relato, ela afirmou ser constantemente agredida, obrigada a permanecer ao lado do companheiro e revelou ainda que o homem carregava uma faca escondida.

SUSPEITO FUGIU COM A JOVEM

Ao descobrir a situação, o proprietário do imóvel tentou intervir para proteger a grávida.

Ainda conforme os relatos, houve luta corporal entre o morador e o suspeito.

Mesmo assim, o homem conseguiu fugir do local levando Yasmim junto.

Após o ocorrido, a família que havia acolhido o casal conseguiu entrar em contato com a mãe da jovem, que saiu imediatamente de Campinas em direção à região noroeste paulista.

POLÍCIA INVESTIGA O CASO

A mãe informou às autoridades que o relacionamento da filha era recente e que o suspeito teria conquistado a confiança de Yasmim oferecendo presentes antes de convencê-la a viajar.

O primeiro destino do casal teria sido uma cidade próxima à fronteira com o Paraguai.

Um boletim de ocorrência por desaparecimento já havia sido registrado no dia 7 deste mês em Campinas.

Segundo a investigação, o homem possui extensa ficha de antecedentes criminais.

A Polícia Civil do Estado de São Paulo confirmou que equipes de Araçatuba realizam diligências e buscas para localizar o casal.

Até o momento, mãe e filha ainda não se reencontraram.