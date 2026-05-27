MÃE FAZ ALERTA EMOCIONANTE APÓS PERDER FILHA EM ACIDENTE DE MOTO EM DIADEMA

Jovem sonhava em ser perita criminal e lutou pela vida durante cinco meses após sofrer traumatismo craniano
Uma história marcada por dor, saudade e reflexão vem emocionando milhares de pessoas nas redes sociais nos últimos dias. A moradora Simara Morais decidiu compartilhar publicamente o drama vivido por sua filha, Rafaella, jovem que morreu após um grave acidente de trânsito em Diadema.
Segundo o relato da mãe, Rafaella era uma jovem cheia de sonhos e projetos para o futuro. Entre os objetivos, desejava se tornar perita criminal, conquistar independência financeira, completar a maioridade e formar sua própria família.
RELATO COMOVEU INTERNAUTAS
No desabafo, Simara contou detalhes que antecederam a tragédia e chamou atenção para mudanças comportamentais apresentadas pela filha meses antes do acidente.
De acordo com ela, cerca de cinco meses antes da colisão, Rafaella teria relatado ter visto uma figura misteriosa que ameaçava tirar sua vida. Assustada, mãe e filha passaram a orar juntas.
Após o episódio, a jovem começou a apresentar crises de ansiedade, alterações emocionais e dificuldade para dormir, chegando a trocar o dia pela noite.
Na tentativa de ajudar a filha, Simara chegou a matriculá-la em um curso para tentar distrair sua mente e melhorar sua rotina.
ACIDENTE ACONTECEU APÓS CARONA DE MOTO
A tragédia aconteceu depois que Rafaella saiu da casa de uma prima para retornar para casa.
Segundo a mãe, a jovem havia solicitado um carro de aplicativo, mas encontrou conhecidos no caminho que ofereceram uma carona de motocicleta.
Como o trajeto até a residência era curto, ela aceitou seguir na moto sem utilizar capacete, que estava sendo usado apenas pelo condutor.
Durante o percurso, a motocicleta acabou colidindo violentamente contra um automóvel.
O piloto morreu ainda no local do acidente.
Rafaella sobreviveu inicialmente, mas sofreu traumatismo craniano grave e permaneceu internada durante cinco meses lutando pela vida.
Segundo a família, o quadro piorou após uma bactéria atingir o cérebro da jovem, levando ao óbito.
ALERTA PARA OUTRAS FAMÍLIAS
Após a perda da filha, Simara decidiu transformar a dor em um alerta público.
Ela fez um apelo para que jovens escutem os conselhos dos pais e evitem sair escondidos ou andar sem equipamentos de segurança.
A mãe também pediu que outras famílias redobrem a atenção ao comportamento emocional e psicológico dos filhos.