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DISE DE FERNANDÓPOLIS PRENDE DOIS SUSPEITOS COM “MACONHA GOURMET” DURANTE OPERAÇÃO ANTIDROGAS

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rodrigok
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Polícia Civil apreendeu haxixe do tipo dry ice, celulares, dinheiro e materiais utilizados para fracionamento da droga

Uma operação realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) resultou na prisão de dois jovens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Fernandópolis.

Os detidos foram identificados pelas iniciais R.O.S., de 23 anos, e E.A.A.V., de 28 anos.

Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu durante investigações de rotina voltadas ao combate ao comércio ilegal de entorpecentes na cidade.

Durante a abordagem, os investigadores localizaram aproximadamente 90 gramas de haxixe do tipo dry ice, uma droga de alta pureza conhecida no mercado clandestino como “maconha gourmet”.

Além do entorpecente, os policiais apreenderam:
📱 Dois telefones celulares
💵 Dinheiro em espécie
✂️ Duas tesouras utilizadas para cortar e preparar as porções da droga

Após o flagrante, os suspeitos foram encaminhados ao Plantão Policial de Fernandópolis.

O delegado responsável ratificou a prisão da dupla, que permaneceu detida na carceragem e segue agora à disposição da Justiça.

A equipe da DISE continuará as investigações para identificar a origem da droga e possíveis conexões dos suspeitos com outras redes criminosas que atuam na região.

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