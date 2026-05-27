PRAÇA DA MATRIZ DE FERNANDÓPOLIS PASSARÁ POR REVITALIZAÇÃO COMPLETA COM INVESTIMENTO DE R$ 1 MILHÃO

Anúncio foi feito durante sessão solene da Medalha 22 de Maio e confirmado pelo prefeito João Paulo Cantarella

A tradicional Praça da Matriz, um dos principais cartões-postais de Fernandópolis, deverá passar por uma revitalização completa nos próximos meses. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal, Daniel Arroyo, durante a sessão solene de entrega da Medalha 22 de Maio, realizada na noite desta terça-feira.

A revelação surpreendeu o público presente e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nos bastidores do evento que homenageou personalidades e celebrou a história da cidade.

Após o encerramento da solenidade, o prefeito João Paulo Cantarella confirmou oficialmente a revitalização e detalhou que o projeto arquitetônico já foi totalmente concluído pela administração municipal.

Segundo o chefe do Executivo, a obra contará com investimento estimado em aproximadamente R$ 1 milhão.

MODERNIZAÇÃO DA REGIÃO CENTRAL

O projeto prevê melhorias na infraestrutura da praça, considerada um dos principais pontos de convivência e encontro diário de moradores de Fernandópolis.

A expectativa é que a revitalização contemple:

✔️ Modernização da iluminação

✔️ Reformas nos canteiros

✔️ Melhorias nos espaços de convivência

✔️ Mais conforto e segurança para a população

Com a confirmação do orçamento e do projeto, agora a comunidade aguarda a divulgação oficial do cronograma das obras e da data prevista para o início da reforma.