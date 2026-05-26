ALUNO DE 12 ANOS É FLAGRADO COM SIMULACRO DE PISTOLA EM ESCOLA CÍVICO-MILITAR DE RIO PRETO

Adolescente disse que levou a réplica para tirar fotos e brincar com colegas

Um estudante de apenas 12 anos mobilizou equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo na manhã desta terça-feira (26), após ser flagrado com um simulacro de pistola na entrada de uma escola em São José do Rio Preto.

A ocorrência foi registrada na Escola Estadual Prof. Octacílio Alves de Almeida, localizada no Conjunto Habitacional São José do Rio Preto 1. A unidade é a única escola estadual da cidade que funciona no modelo cívico-militar.

Segundo informações da Polícia Militar, o adolescente estaria exibindo o objeto para outros estudantes quando um motociclista que passava pelo local percebeu a situação e alertou imediatamente a direção da escola.

Diante da denúncia, um policial aposentado que atua no projeto cívico-militar realizou a abordagem ainda no portão da unidade e constatou que o menino carregava a réplica de arma na cintura.

A Polícia Militar foi acionada e equipes da Ronda Escolar da 4ª Companhia compareceram rapidamente ao local.

O estudante foi encaminhado, acompanhado do padrasto e da direção da escola, até a Central de Flagrantes para o registro da ocorrência.

ADOLESCENTE DISSE QUE “BRINCARIA” COM COLEGAS

Aos policiais, o garoto relatou que estava com o simulacro havia cerca de uma semana e afirmou que teria recebido o objeto de um amigo.

Ele declarou ainda que levou a réplica para a escola apenas para tirar fotos e brincar com os colegas.

O simulacro será apreendido e o caso agora será investigado pela Polícia Civil.

Após os procedimentos e esclarecimentos, o adolescente deverá ser liberado na presença do responsável legal.