MORADORES DENUNCIAM ABANDONO DA PRAINHA DE SANTA IZABEL DO MARINHEIRO EM PEDRANÓPOLIS E CASO CHEGA AO MP

Prefeitura confirma interdição temporária e afirma que trabalha em novo sistema de esgotamento sanitário

A tradicional Prainha de Santa Izabel do Marinheiro, um dos principais pontos turísticos e de lazer de Pedranópolis, virou alvo de denúncias feitas por moradores da região nas redes sociais e também junto ao Ministério Público.

As reclamações apontam suposto abandono da área, problemas estruturais e questões relacionadas ao sistema de esgotamento sanitário do local.

As denúncias ganharam repercussão nos últimos dias e chegaram oficialmente ao Ministério Público, o que levou a Prefeitura Municipal de Pedranópolis a emitir uma nota oficial comunicando a interdição temporária da Prainha.

Segundo a administração municipal, o espaço permanecerá fechado até a construção de uma nova fossa séptica em conformidade com as normas ambientais e sanitárias vigentes.

A prefeitura destacou ainda que, devido à localização às margens do rio, a implantação de um novo sistema de esgoto exige um processo mais complexo e rigoroso para evitar riscos de contaminação ambiental e proteger o lençol freático.

PREFEITURA DIZ QUE BUSCA SOLUÇÃO DEFINITIVA

Ainda de acordo com a nota oficial, o município informou que já trabalha em uma nova solução de esgotamento sanitário para resolver problemas antigos de entupimentos e da necessidade constante de coleta no local.

Segundo o comunicado, a situação já ocorria há vários anos.

A interdição da Prainha gerou debate entre moradores e frequentadores, já que o espaço é bastante utilizado para lazer, encontros familiares e turismo regional, principalmente durante finais de semana e períodos de calor intenso.

A Prefeitura de Pedranópolis afirmou que seguirá cumprindo todas as exigências dos órgãos competentes antes da reabertura do local.

Classificados em destaque em Pedranópolis Ofertas da mesma cidade desta matéria para fortalecer SEO local e gerar mais cliques. Ver mais em Pedranópolis Super ⭐ Destaque Banho e tosa Sob consulta