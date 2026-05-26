MORADORES DENUNCIAM ABANDONO DA PRAINHA DE SANTA IZABEL DO MARINHEIRO EM PEDRANÓPOLIS E CASO CHEGA AO MP

Prefeitura confirma interdição temporária e afirma que trabalha em novo sistema de esgotamento sanitário
A tradicional Prainha de Santa Izabel do Marinheiro, um dos principais pontos turísticos e de lazer de Pedranópolis, virou alvo de denúncias feitas por moradores da região nas redes sociais e também junto ao Ministério Público.
As reclamações apontam suposto abandono da área, problemas estruturais e questões relacionadas ao sistema de esgotamento sanitário do local.
As denúncias ganharam repercussão nos últimos dias e chegaram oficialmente ao Ministério Público, o que levou a Prefeitura Municipal de Pedranópolis a emitir uma nota oficial comunicando a interdição temporária da Prainha.
Segundo a administração municipal, o espaço permanecerá fechado até a construção de uma nova fossa séptica em conformidade com as normas ambientais e sanitárias vigentes.
A prefeitura destacou ainda que, devido à localização às margens do rio, a implantação de um novo sistema de esgoto exige um processo mais complexo e rigoroso para evitar riscos de contaminação ambiental e proteger o lençol freático.
PREFEITURA DIZ QUE BUSCA SOLUÇÃO DEFINITIVA
Ainda de acordo com a nota oficial, o município informou que já trabalha em uma nova solução de esgotamento sanitário para resolver problemas antigos de entupimentos e da necessidade constante de coleta no local.
Segundo o comunicado, a situação já ocorria há vários anos.
A interdição da Prainha gerou debate entre moradores e frequentadores, já que o espaço é bastante utilizado para lazer, encontros familiares e turismo regional, principalmente durante finais de semana e períodos de calor intenso.
A Prefeitura de Pedranópolis afirmou que seguirá cumprindo todas as exigências dos órgãos competentes antes da reabertura do local.