Roçagem, recapeamento e tapa buracos atendem toda cidade

Prefeitura intensifica serviços de manutenção urbana com melhora nas condições climáticas

A Prefeitura de Fernandópolis segue intensificando os trabalhos de limpeza urbana, recapeamento e operação tapa-buracos em diversos pontos da cidade. De acordo com a Secretaria de Obras, a redução das chuvas nos últimos dias tem contribuído diretamente para o aumento do ritmo das equipes nas ruas.

No setor de roçagem, os serviços estão em fase final no canteiro central da Avenida Rubens Padilha Meato, em um trecho de aproximadamente dois quilômetros. Após o corte da vegetação, cerca de oito caminhões de detritos e materiais estão sendo retirados do local.

Outro ponto que recebe atenção da administração municipal é o bairro Mais Parque, nas proximidades do Parque de Exposições. Atualmente, as equipes atuam na limpeza e roçagem da praça do bairro, com previsão de conclusão em até dois dias.

A Secretaria de Obras também concluiu a limpeza completa da Avenida Aldo Livorati, local bastante frequentado por moradores que utilizam as calçadas para caminhadas ao lado de uma área de mata nativa. Segundo a prefeitura, esta já é a segunda manutenção realizada no local somente neste ano.

TAPA-BURACOS E RECAPE GANHAM FORÇA

As equipes da operação tapa-buracos atuam nesta semana nos bairros Santo Afonso e Canaã. Um reparo emergencial também precisou ser realizado na esquina das ruas Jorge Amado e Gino Magri, no Residencial Antônia Franco, onde uma grande faixa de asfalto apresentou comprometimento estrutural.

Já os trabalhos de recapeamento seguem concentrados na Rua José Bonifácio e na Travessa Bom Retiro, nas proximidades do Cemitério da Consolação.

Moradores da região comemoraram a melhoria, afirmando que aguardavam o recapeamento há mais de 30 anos.

A próxima etapa das obras já está programada para o Residencial Nova Canaã, contemplando trechos das ruas Guilherme Cecchini e Pedro Benez, entre a Avenida Castelo Branco e a Rua Sebastião Cequini.