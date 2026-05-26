“Operação Expô” comemora sucesso do planejamento de fluxo

Mesmo nos dias de maior afluência, trânsito esteve tranquilo e sem acidentes na Avenida Augusto Cavalim

A operação especial de trânsito realizada durante a Expô/2026 foi considerada um sucesso pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT).

Apesar da grande expectativa quanto à formação de congestionamentos no trajeto ao recinto de exposições — especialmente na Avenida Augusto Cavalim — o fluxo de veículos transcorreu com tranquilidade, mesmo nos dias de maior público do evento.

As maiores preocupações estavam concentradas nos dias 21, 22 e 23 de maio, datas dos shows de maior apelo popular, com apresentações de Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristiano e Simone Mendes. A previsão era de intenso aumento no número de veículos transitando em direção ao recinto, sobretudo em razão das alterações implementadas na configuração viária da Avenida Augusto Cavalim em 2025, o que gerava dúvidas sobre o comportamento do tráfego diante da elevada demanda.

Segundo a SMTT, o planejamento operacional desenvolvido para o evento, em conjunto com a Polícia Militar, previa diversos cenários e medidas contingenciais. Entre elas, estava a possibilidade de abertura excepcional das quatro faixas da Avenida Augusto Cavalin no sentido de acesso ao recinto, caso fosse constatado travamento do fluxo ou formação de congestionamentos significativos.

Entretanto, a medida sequer precisou ser adotada.

Durante os três dias considerados mais críticos, o trânsito apresentou comportamento considerado satisfatório, com circulação contínua e sem registros de congestionamentos relevantes nas principais vias de acesso ao evento.

A Secretaria atribui o êxito da operação a um planejamento prévio detalhado e, principalmente, aos resultados da implementação da Via Rápida, estratégia implantada para direcionar o deslocamento de veículos de transporte por aplicativos, táxis e ônibus por um trajeto alternativo ao recinto.

De acordo com a SMTT, a medida incentivou a utilização de modalidades alternativas de transporte e reduziu significativamente a concentração de veículos particulares nas avenidas de acesso tradicionais.

“O objetivo era distribuir melhor a demanda viária e evitar a sobrecarga nos principais corredores de acesso. A Via Rápida permitiu criar uma alternativa eficiente, estimulando o uso do transporte por aplicativos, táxis e ônibus, o que contribuiu diretamente para desafogar as avenidas”, destacou o Secretário de Trânsito Paulo Zagolin.

A avaliação preliminar é de que a estratégia atingiu plenamente os objetivos propostos, demonstrando a importância do planejamento técnico, do monitoramento operacional e da adoção de soluções inteligentes de mobilidade urbana em eventos de grande porte.

Com os resultados obtidos, a expectativa é que o modelo operacional adotado durante a Expô/2026 sirva de referência para futuras edições do evento e para outras operações especiais de trânsito realizadas no município.