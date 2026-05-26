Prefeitura de Fernandópolis divulga equipe do 21º Concurso Literário Filhos da Terra e relembra prazo final

A Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, oficializou nesta segunda-feira o resultado final do Chamamento Público nº 05/2026, definindo os profissionais que vão cuidar de toda a organização do 21º Concurso Literário Filhos da Terra. O processo de seleção seguiu as diretrizes da Lei Federal nº 14.903/2024, que estabelece o Marco Regulatório do Fomento à Cultura no país. A proposta escolhida traz Renata Boer Eugelmi na coordenação geral e produção executiva, acompanhada por Leandro Augusto Vieira Alves na comunicação institucional, Lorena Maria de Jesus Flumignan no suporte administrativo e Giulia Florêncio Martins, a Lolly Pierry, como assistente de produção.

Essa equipe de especialistas assumirá o planejamento técnico e operacional do evento, o que envolve desde o recebimento das inscrições até o cuidado de apagar a identidade dos autores nos textos para garantir uma avaliação justa e totalmente imparcial por parte dos jurados. O grupo também ficará responsável por somar as notas, organizar a publicação dos livros com os textos selecionados e preparar a grande noite de entrega dos prêmios aos participantes.

A edição deste ano chega com uma novidade histórica: o Grande Prêmio “Filhos da Terra” vai dar uma recompensa em dinheiro para os grandes vencedores das categorias de poema e de prosa. O concurso continua com tema livre e é aberto para uma grande variedade de públicos, abrangendo desde crianças do 2º ano do Ensino Fundamental até estudantes universitários. Além disso, existe a categoria livre, pensada especialmente para os moradores da cidade que gostam de escrever, mas que não estão matriculados em nenhuma instituição de ensino no momento.

A Secretaria de Cultura e Turismo aproveitou o anúncio para fazer um alerta importante aos escritores locais: o prazo final para enviar os textos termina nesta sexta-feira, dia 29 de maio de 2026. As obras devem ser encaminhadas unicamente para o e-mail concursofilhosdaterra@gmail.com, lembrando que o regulamento não aceitará envios feitos após essa data. O Concurso Literário Filhos da Terra se consolida como uma das iniciativas culturais mais tradicionais de Fernandópolis, funcionando como uma vitrine para novos talentos e um forte incentivo ao hábito da leitura e da escrita na comunidade.