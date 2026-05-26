POSSÍVEL CASO DE ASSÉDIO SEXUAL NA ÁREA DA SAÚDE MOVIMENTA BASTIDORES EM CARDOSO

Prefeitura teria instaurado procedimento disciplinar para apurar denúncia envolvendo servidor da área da saúde

Uma denúncia envolvendo um possível caso de assédio sexual na área da saúde do município de Cardoso passou a movimentar os bastidores políticos e administrativos da cidade nos últimos dias.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Rádio Povão, a Prefeitura Municipal teria instaurado um procedimento disciplinar interno para investigar os fatos relatados e apurar eventuais responsabilidades.

Até o momento, as autoridades municipais não divulgaram oficialmente detalhes sobre a ocorrência, nem a identidade das pessoas envolvidas no caso.

As informações que circulam nos bastidores indicam que o episódio teria ocorrido dentro do setor da saúde municipal, aumentando a repercussão e a preocupação entre servidores e moradores da cidade.

Diante da gravidade da denúncia, o caso vem sendo tratado com cautela pelas autoridades responsáveis pela apuração.

A administração municipal ainda não divulgou nota oficial detalhando o andamento das investigações ou possíveis medidas adotadas até o momento.

Caso confirmadas, as denúncias poderão resultar em medidas administrativas e também no encaminhamento do caso às autoridades policiais e ao Ministério Público.

A reportagem segue acompanhando o caso e busca novas informações sobre o procedimento instaurado.