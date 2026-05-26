MOTOCICLISTA TEM PESCOÇO CORTADO POR LINHA COM CEROL EM VOTUPORANGA

Homem escapou por pouco de tragédia após ser atingido enquanto voltava do trabalho para casa

Um homem de 39 anos escapou por muito pouco de uma tragédia na tarde desta segunda-feira (25), no bairro Parque Esplanada, em Votuporanga. O motociclista foi atingido no pescoço por uma linha de pipa com material cortante, conhecida como cerol.

O acidente aconteceu na Avenida 15, próximo ao cruzamento com a Rua 10, uma das principais vias do bairro.

Segundo relatos da esposa da vítima, o corte foi extremamente grave e quase atingiu uma artéria da região do pescoço.

O homem, que é pai de família, casado e tem dois filhos, trabalha como chefe de cozinha e seguia normalmente para casa após mais um dia de trabalho quando sofreu o acidente.

Após ser ferido, ele foi socorrido rapidamente e encaminhado ao Mini Hospital do Pozzobon, onde recebeu atendimento médico e precisou levar sete pontos no pescoço.

ALERTA SOBRE O CEROL

O caso reacende o alerta sobre os perigos do uso de cerol e de linhas cortantes em pipas.

Além de ilegal, a prática representa um enorme risco para motociclistas, ciclistas e pedestres, podendo causar acidentes fatais.

“Uma vida pode custar por causa de uma linha de pipa”, desabafou a esposa da vítima após o susto vivido pela família.

Autoridades reforçam constantemente a importância da fiscalização e da conscientização sobre o uso desse tipo de material, especialmente durante períodos em que aumentam as brincadeiras com pipas.

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