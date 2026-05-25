Aposentado cadeirante é morto com 56 facadas dentro de casa em Rio Preto

Mulher de 24 anos foi presa em flagrante e confessou o crime

Um crime brutal chocou moradores de São José do Rio Preto na tarde deste sábado (24). O aposentado Marco Tomé de Souza, de 63 anos, foi assassinado com pelo menos 56 facadas dentro da própria residência, localizada na Rua Jório Basso, na zona rural do município.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante ainda no local do crime e confessou ter desferido os golpes contra a vítima.

A ocorrência foi registrada após um chamado feito ao COPOM por volta das 17h. Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram a suspeita na residência.

Durante a abordagem, ela relatou que havia se desentendido com o aposentado e, durante a discussão, pegou uma faca e atacou a vítima.

Ao entrarem em um dos quartos da casa, os policiais localizaram Marco Tomé de Souza já sem vida, deitado sobre a cama, coberto por um cobertor e com um travesseiro sobre o rosto.

O local apresentava grande quantidade de sangue.

Segundo a perícia técnica, o aposentado foi atingido por 56 golpes de faca enquanto estava deitado.

As investigações apontam indícios de premeditação. Policiais perceberam que a mulher utilizava roupas diferentes das descritas por testemunhas momentos antes do crime, além de estar com os cabelos molhados, indicando que teria tomado banho após o assassinato.

Uma vizinha contou à polícia que viu a suspeita pulando o portão da residência para entrar no imóvel.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a vítima havia comprado um celular parcelado para a mulher, mas tomou o aparelho de volta após desentendimentos recentes.

Familiares relataram que Marco era cadeirante, possuía mobilidade extremamente reduzida e praticamente não tinha condições de se defender.

A cadeira de rodas estava quebrada e ele utilizava muletas para se locomover.

Após o trabalho da perícia, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.