FORAGIDO DA JUSTIÇA POR FURTO É PRESO PELA POLÍCIA MILITAR EM OUROESTE

Jovem de 22 anos foi localizado durante patrulhamento estratégico no bairro CDHU

Um jovem de 22 anos que estava foragido da Justiça pelo crime de furto foi preso pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira em Ouroeste.

A captura aconteceu durante um patrulhamento estratégico realizado pelas equipes do 10º Grupamento de Polícia Militar, que intensificavam rondas preventivas pelo bairro CDHU.

Segundo informações da ocorrência, os policiais já tinham conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto contra o rapaz e, por isso, reforçaram a vigilância em locais onde ele costumava ser visto.

Durante as buscas, uma das equipes conseguiu localizar o suspeito caminhando próximo da própria residência.

A abordagem foi realizada rapidamente e, de acordo com os policiais, o jovem não apresentou resistência.

Após consulta ao sistema integrado de informações da polícia, foi confirmado que o mandado judicial era referente a uma condenação definitiva pelo crime de furto.

A sentença determina pena de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Diante da confirmação da ordem judicial, os militares deram voz de prisão ao rapaz, que foi colocado na viatura e conduzido até o Plantão Policial de Fernandópolis.

Na unidade policial, o delegado de plantão validou oficialmente o cumprimento do mandado e determinou o recolhimento do acusado à carceragem.

O jovem permanece preso e à disposição da Justiça.

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