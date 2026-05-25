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Motociclista de Fernandópolis morre após ser atingido por caminhão em rodovia de Minas Gerais

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rodrigok
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Motociclista natural de Macedônia morre após colisão com caminhão e motorista foge sem prestar socorro

Acidente aconteceu na rodovia MG-426, em Iturama, no Triângulo Mineiro

Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo resultou na morte de um motociclista de 60 anos na rodovia MG-426, no município de Iturama, na região do Triângulo Mineiro.

A vítima, identificada pelas iniciais J.B.D.S., nasceu em Macedônia e morava atualmente em Fernandópolis.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, o acidente aconteceu no quilômetro 4 da rodovia.

Motoristas que passavam pelo local por volta das 2h27 perceberam a motocicleta caída no asfalto e o homem debruçado sobre o veículo, acionando imediatamente o telefone 190.

Quando as equipes chegaram ao trecho, constataram que o motociclista já estava sem vida.

A vítima pilotava uma motocicleta Honda CG 160 Start preta.

A análise preliminar realizada pelos policiais apontou que a moto teria colidido frontalmente contra um veículo de grande porte, possivelmente um caminhão.

Após o impacto, o motorista envolvido fugiu do local sem prestar socorro.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais compareceu à ocorrência e confirmou oficialmente o óbito ainda na rodovia.

A área precisou ser totalmente isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil mineira.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi liberado para o serviço funerário.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária permaneceram no local realizando a sinalização da pista e controlando o trânsito para evitar novos acidentes.

As forças de segurança agora trabalham para identificar o caminhão envolvido na colisão.

A polícia pretende analisar imagens de câmeras de monitoramento instaladas em postos de combustíveis e propriedades rurais próximas ao trecho para tentar localizar o motorista foragido.

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