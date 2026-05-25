Polícia Civil prende em Mato Grosso homem procurado pela Justiça de Fernandópolis

Suspeito investigado por furto qualificado estava escondido em Rondonópolis

Uma operação conjunta entre as polícias civis de São Paulo e Mato Grosso resultou na prisão de um homem de 34 anos que estava foragido da Justiça paulista. A captura aconteceu na cidade de Rondonópolis, durante uma ação realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o suspeito é investigado por envolvimento em crimes de furto qualificado e possuía um mandado de prisão preventiva expedido pelo plantão judiciário da região de Fernandópolis.

A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência e troca de informações entre as equipes dos dois estados.

Assim que policiais civis de São Paulo identificaram indícios de que o investigado estava escondido em território mato-grossense, agentes da Derf iniciaram diligências para localizá-lo.

O homem foi encontrado no bairro Parque Universitário, em Rondonópolis.

Após receber voz de prisão, ele foi conduzido até a delegacia da cidade, onde passou pelos procedimentos legais.

O suspeito permanece detido e deverá ser transferido para o estado de São Paulo, onde ficará à disposição da Justiça.